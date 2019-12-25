За два месяца лета в Петербурге спасли более 300 утопающих

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился почти в 4 раза.

В Петербурге в дни жаркого лета спасатели работали в усиленном режиме. По сообщению пресс-службы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, сотрудники МЧС спасли более чем 300 утопающих.

Показать в четыре раза превышает числа в сравнении с аналогичном периодом прошлого года. Спасатели регулярно проводят беседы с отдыхающими горожанами, особенное внимание уделяется семьям с детьми.

Так, нельзя купаться в водоемах, которые для этого не предназначены. Если на пляж отдыхающие пришли с ребенком, то за ним нужно пристально следить, не употреблять алкоголь и не терять бдительности. Согласно статистике за прошлый год, 85% тонущих взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения и купались в запрещенном месте.

Ранее мы писали, что спасатели рассказали о последствиях сильных ливней в Петербурге.

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