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Спасатели Приозерска обнаружили утопленника в озере на севере Ленобласти
Сегодня, 23:14
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Спасатели Приозерска обнаружили утопленника в озере на севере Ленобласти

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Полиция устанавливает личность погибшего, чье тело извлекли из озера Вуокса.

22 июля поисково-спасательный отряд Приозерска обнаружил в озере Вуокса тело неопознанного мужчины. Работы по извлечению погибшего длились до 18 часов вечера, после чего выяснением личности и обстоятельств смертельного происшествия занялась полиция.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о пропавших без вести и ищут потенциальных свидетелей.

Ранее утопленника достали из водоема в Купчино

Фото: Pexels

 

Теги: озеро вуокса, происшествия на воде, спасатели ленобласти, утопленники 2021, чп в ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Куликов Игорь
Сегодня 23:26

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