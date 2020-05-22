Спасатели Приозерска обнаружили утопленника в озере на севере Ленобласти

Полиция устанавливает личность погибшего, чье тело извлекли из озера Вуокса.

22 июля поисково-спасательный отряд Приозерска обнаружил в озере Вуокса тело неопознанного мужчины. Работы по извлечению погибшего длились до 18 часов вечера, после чего выяснением личности и обстоятельств смертельного происшествия занялась полиция.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о пропавших без вести и ищут потенциальных свидетелей.

Ранее утопленника достали из водоема в Купчино.

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