В Выборге рыбака на резиновой лодке зажало льдинами

Спасатели в Выборгском районе Ленобласти провели операцию по вытягиванию

Сотрудники 26-го пожарно-спасательного отряда в Выборге спасли пожилого рыбака, оказавшегося в ловушке из льдин в Южной бухте. Об этом сообщили в Telegram--канале спасателей.

Рыбака, попавшего в беду, случайно заметил местный житель. Рыбак не просил о помощи, так как замёрз и плохо себя чувствовал из-за высокого давления. Он пытался самостоятельно выбраться из ледового плена, раздвигая льдины вёслами.

Местный житель обратился за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС в гидрокостюмах оперативно прибыли на место, добрались до рыбака и отбуксировали его вместе с лодкой к берегу, тем самым спасая ему жизнь.

Спасатели напоминают рыбакам о запрете навигации и отсутствии льда в настоящее время, призывая беречь себя и близких, а также не выходить на рыбалку в таких условиях.

Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе "Кола" ВАЗ столкнулся со снегоуборочной техникой.

Видео: Telegram-канал "26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ по ЛО"