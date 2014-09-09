Возле Тихвинского шлюза найден еще один утонувший

Закрытая для купания локация продолжает приманивать жителей и гостей Тихвинского района.

19 июля около пяти часов утра в реке Тихвинке было обнаружено тело мужчины, по одной из версий - работника местного завода, приехавшего на вахту из Пермского края. В обстоятельствах смерти разбирается районная полиция.

Примечательным фактом в данной истории является само место, где был обнаружен утонувший. Территория рядом с городским шлюзом и заводь поблизости является излюбленным местом для купания, хотя официально купание там запрещено. Двое молодых мужчин, решившие искупаться в реке в состоянии алкогольного опьянения, не справились с сильным течением и утонули. Позже следователи инициировали проверку после того, как рядом были замечены купающиеся дети.

После участившихся случаев гибели людей на водных объектах Ленобласти Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности против чиновников, не препятствующих купанию в запрещенных местах и не обеспечивающих необходимые меры безопасности.

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