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В Ленобласти 21 мая вновь объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 9:44
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nastya960

В Ленобласти 21 мая вновь объявили штормовое предупреждение

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Порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Специалисты МЧС со ссылкой на синоптиков снова предупредили жителей Ленобласти об опасном усилении ветра. В регионе ожидается шторм.

Порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, повышается вероятность повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, повышается вероятность возникновения происшествий на воде, повышается вероятность подтоплений придворовых территорий, дорог и т.д. Жителей просят не покидать дома в такую погоду без острой необходимости.

Фото: pixabay

Теги: ветер, мчс, погода, штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей,

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