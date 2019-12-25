В Ленобласти 21 мая вновь объявили штормовое предупреждение

Порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Специалисты МЧС со ссылкой на синоптиков снова предупредили жителей Ленобласти об опасном усилении ветра. В регионе ожидается шторм.

Порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, повышается вероятность повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, повышается вероятность возникновения происшествий на воде, повышается вероятность подтоплений придворовых территорий, дорог и т.д. Жителей просят не покидать дома в такую погоду без острой необходимости.

Фото: pixabay