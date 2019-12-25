Из квартиры дома по проспекту Непокоренных вынесли 8 миллионов рублей

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Калининском районе из квартиры 35-летней петербурженки вынесли 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в одной из квартир в доме 49 по проспекту Непокоренных. Как оказалось, петербурженка занималась куплей-продажей медицинских масок и перчаток.
Правоохранители проверят причастность к ограблению 39-летнего сожителя потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржца подозревают в изнасиловании семилетнего ребенка.
Фото:Piter.TV
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