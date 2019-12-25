Из квартиры дома по проспекту Непокоренных вынесли 8 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Калининском районе из квартиры 35-летней петербурженки вынесли 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в одной из квартир в доме 49 по проспекту Непокоренных. Как оказалось, петербурженка занималась куплей-продажей медицинских масок и перчаток.

Правоохранители проверят причастность к ограблению 39-летнего сожителя потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца подозревают в изнасиловании семилетнего ребенка.

Фото:Piter.TV