Из конфет фабрики "Рошен" петербуржцы создали портрет Зеленского

Кондитеры решили поддержать Владимира Зеленского в гонке за должность президента, создав для него портрет из конфет фабрики конкурента.

В Петербурге представили портрет Владимира Зеленского, сделанный из конфет. Презентация состоялась в Сладком музее города днем 18 апреля. Организаторы мероприятия рассказали, что авторы создавали работу при помощи тех изделий, которые изготавливает фабрика "Рошен", принадлежащая нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, а по совместительству конкурсанту шоумена на выборах главы государства в 2019 году.

Также специалисты отметили, что картину изготавливали вручную. После того, как на портрет посмотрят жители Северной столицы, ее отправят на адрес Зеленского в Киев.

Владимир Зеленский сейчас самый сильный политик Украины. И уже сейчас понятно, что он будет следующим президентом. Человек, который придумал "Сватов" и "Квартал 95", уж точно не разочарует прокомментировал куратор музея Александр Донской

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Фото и видео: Piter.tv