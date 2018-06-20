Петербургских ЛГБТ-активистов задержали за акцию "День молчания"

В мероприятии приняло участие 12 человек, из них четверо - несовершеннолетние.

В Петербурге задержаны ЛГБТ-активисты, которые организовали акцию на территории от Гостиного двора и до Спаса-на-Крови. Местные жители не смогли пройти дальше из-за действий со стороны полиции. На данный момент молодые люди до сих пор находятся в отделении правоохранительных органов.

Известно, что акция состоялась еще днем 17 апреля. Всех участников загрузили в автозаки. Затем четырех несовершеннолетних отпустили после приезда родителей. Петербуржцы смогли забрать детей около часа ночи. Оставшиеся восемь представителей движения остались под стражей.

Сами активисты рассказывают, что целью акции было привлечь внимание к "Дню Молчания". Молодежь устроила одиночные пикеты против замалчивания проблем ЛГБТ-сообщества.

Фото: Piter.tv