Из колодца в садоводстве "Заозерное" достали погибшую петербурженку

Ей было 53 года.

Накануне вечером во Всеволожском районе Ленобласти спасатели достали погибшую женщину. Как стало известно Piter.tv, "находка" была сделана 19 июня в садоводстве "Заозерное" за деревней Медный завод.

По предварительной информации, ей оказалась 53-летняя жительница Петербурга, у которой не было найдено следов насильственной смерти. Тело отправили в морг для установления точных причин смерти.

Ранее мы сообщали о том, что в садоводстве во Всеволожском районе умер младенец. Обстоятельства происшествия уточняют в СК по Ленобласти.

Фото: Pixabay