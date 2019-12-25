Из храма в Кировске похищены мощи целителя Пантелеймона

Украденный ларец-мощевик оценили в 50 тыс. рублей.

Настоятель храма "Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи" в Кировске обратился в правоохранительные органы по поводу кражи ларца с мощами святого целителя и великомученика Пантелеймона. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, хищение совершил неустановленный прихожанин. Мощевик оценен в 50 тыс. рублей.

В деле разбираются сотрудники полиции.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист из Волхова вынес напрестольный крест и цепочки из Андреевского собора.

Фото: glasnaneve.ru