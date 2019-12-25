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Из храма в Кировске похищены мощи целителя Пантелеймона
Сегодня, 9:59
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Из храма в Кировске похищены мощи целителя Пантелеймона

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Украденный ларец-мощевик оценили в 50 тыс. рублей.

Настоятель храма "Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи" в Кировске обратился в правоохранительные органы по поводу кражи ларца с мощами  святого целителя и великомученика Пантелеймона. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, хищение совершил неустановленный  прихожанин. Мощевик оценен в 50 тыс. рублей.

В деле разбираются сотрудники полиции.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист из Волхова вынес напрестольный крест и цепочки из Андреевского собора.

Фото: glasnaneve.ru

Теги: кировск, кража, ленинградская область, храм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия,

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