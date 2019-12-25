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Рецидивист из Волхова вынес напрестольный крест и цепочки из Андреевского собора
Сегодня, 12:54
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Рецидивист из Волхова вынес напрестольный крест и цепочки из Андреевского собора

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Злоумышленник нанес церковному учреждению ущерб примерно в 20 тыс. рублей.

Молодой мужчина обвиняется в ограблении Андреевского собора в Волховском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

О преступлении правоохранителей оповестил охранник святыни в пятницу, 18 июня. Он сообщил, что неизвестный злоумышленник взломал двери собора и похитил 10 серебряных цепочек с непрестольным крестом в придачу. Всего учреждению был нанесен ущерб в 20 тыс. рублей. 

Через 2 дня подозреваемый был задержан на Молодёжной улице в Волхове - им оказался 23-летний безработный, который ранее уже привлекался к ответственности за причинение насилия представителю власти и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь рецидивист оказался фигурантом нового уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге разыскивают 10-летнего мальчика из Зеленогорска.

Фото: volhovhram.ru

Теги: андреевский собор, волхов, кража, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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