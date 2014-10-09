В Петербурге разыскивают 10-летнего мальчика из Зеленогорска

Накануне ребенок не вернулся домой.

Полиция разыскивает ученика 4 класса, который потерялся 21 июня во время прогулки по Зеленогорскому парку культуры и отдыха. Ребенка видели в 19 часов, после чего он ушел в неизвестном направлении и больше не появлялся.

Мальчик родился в 2011 году. Рост — 135 см, темные волосы, карие глаза. Ребенок был одет в синюю кофту, красную футболку и синие джинсы.

Если Вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, обращайтесь по телефонам: 112 и 437-02-02, 433-47-02

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти