Из горящей квартиры на Большой Зелениной вывели женщину

Эвакуировали также восьмерых соседей.

Днем 26 декабря на Большой Зелениной улице загорелась квартира на шестом этаже дома №28. В городской МЧС сообщили, что пламя частично перешло на чердачное помещение и захватило кровлю на площади 40 квадратных метров.

Из самой квартиры вывели хозяйку, восьмерых соседей также эвакуировали. Предварительно в пожаре никто пострадал. Однако из-за чего вспыхнул пожар, пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что петербургские полицейские за несколько часов нашли злоумышленников, похитивших человека.

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