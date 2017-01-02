Петербургские полицейские за несколько часов нашли злоумышленников, похитивших человека

Потерпевший находится в больнице.

Петербургским полицейским удалось спасти жизнь похищенному человеку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате операции "План-перехват" сотрудники полиции Петродворцового района оперативно задержали злоумышленников, которые могут быть причастны к похищению мужчины. В полицию около 11 часов утра очевидец рассказал полицейским, что на улице Чичеринской в городе Петергофе четверо неизвестных избили мужчину, силой посадили в его же автомобиль BMW и увезли. Сотрудники правоохранительных органов установили, что похищенному 44 года, и он занимается валютными операциями.

Через несколько часов в автомобиле потерпевшего задержали троих подозреваемых, всем 29-30 лет, уроженцы КБР. Четвертый участник бросил свой автомобиль, его разыскивают. Пострадавшего отправили в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанным.

Ранее полицейские раскрыли многомиллионную кражу из частного дома иностранца в Ленобласти.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области