Из горящего дома на проспекте Энергетиков эвакуировали 20 человек

В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 8 "квадратов".

В Красногвардейском районе 25 февраля произошел квартирный пожар. Из горящего дома эвакуировали 20 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 32к1 по проспекту Энергетиков поступила на пульт спасателей в 13:23. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 8 "квадратов". К 13:48 пожар ликвидировали.

Из опасной зоны эвакуировали 20 человек, двоим из них понадобилась медицинская помощь.

К ликвидации огня привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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