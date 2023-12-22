Из горящего дома на Буренина эвакуировали 15 жильцов

Из пылающей квартиры вывели 49-летнюю женщину. Ее доставили в больницу.

Сегодня, 15 февраля, на улице Буренина,1, загорелась трехкомнатная квартира. Пламя охватило 22 квадратных метра. Из дома эвакуировали 15 человек, в том числе, двоих малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На пятом этаже 9-этажного дома частично обгорела обстановка "трешки". Из огня вывели хозяйку квартиры. Женщине 1975 года рождения понадобилась помощь медиков. Ее доставили в больницу.

В настоящее время к работе приступили дознаватели, которым предстоит установить причину возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга