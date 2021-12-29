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Из дворов Центрального района Петербурга вывезено 232 кубометра снега
Сегодня, 10:54
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Из дворов Центрального района Петербурга вывезено 232 кубометра снега

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В общей сложности для уборки было израсходовано 3 т реагентов.

В ходе уборки Центрального района Северной столицы было вывезено 232 кб.м. снега.  Мероприятия осуществляют 568 специалистов и 25 единиц техники, сообщила пресс-служба районной администрации.

Кроме того, улицы и тротуары в центре Петербурга убирают 52 дворника и 105 единиц техники ГУДП "Центр".

Всего за сутки израсходовано 3 т реагентов.

Ранее мы сообщили о том, что почти 100 домов в Адмиралтейском районе останутся без тепла до середины дня.

 Фото: администрация Центрального района Петербурга 

 

Теги: коммунальные службы, санкт-петербург, уборка снега, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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