Из дома на Софийской изъяли три тысячи литров нелегального алкоголя

Спиртное направили на уничтожение.

Прокуратура Фрунзенского района обнаружила незаконную продажу алкоголя на Софийской улице, у дома 4, сообщает пресс-служба ведомства. У владельца торговой точки не было необходимой лицензии и документов, подтверждающих легальность происхождения продукции и ее продажи.

В результате проверки сотрудники прокуратуры изъяли более 3 тысяч литров нелегального алкоголя. Возбуждены административные дела по обороту безлицензионного алкогольной продукции и нарушению правил продажи спиртосодержащей продукции.

По новым данным, предпринимателей уже привлекли к ответственности, назначили штраф в 110 тысяч рублей и направили изъятую продукцию на уничтожение.

Ранее мы рассказывали, что виновников строительной свалки в Зеленогорске привлекут к ответственности.

Фото: Piter.TV