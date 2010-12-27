Виновников строительной свалки в Зеленогорске привлекут к ответственности

Делом занялась прокуратура.

Прокуратура Курортного района выявила нарушение закона в сфере охраны окружающей среды и природопользования в городе Зеленогорск, сообщает пресс-служба ведомства. Вину вменяют ООО "МП Инвест".

Как выяснилось, на улице Кривоносовкой, 57, обнаружилась свалка-склад со строительными отходами и мусором, переработанной древесины, старых автомобильных покрышек и автозапчастей, емкостей из-под смазочного масла. По периметру участка земли высились деревянные поддоны, бой бетона и плит, стекловата. Многие отходы явно лежали на участке долго.

Проверка установила, что почва, на которую сбрасывались отходы, не имела специального покрытия. По выявленным фактам нарушения прокуратура внесла представление гендиректору организации. Также структура направила материалы комитету по природопользованию и Роспотребнадзору. Решается вопрос о привлечении виновников к административной ответственности.

Ранее суд заочно арестовал на 5 лет гендиректора петербургской фирмы.

Фото: пресс-служба прокуратуры