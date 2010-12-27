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Суд заочно арестовал на 5 лет гендиректора петербургской фирмы
Сегодня, 13:15
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nastya960

Суд заочно арестовал на 5 лет гендиректора петербургской фирмы

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Он находится в розыске за мошенничество.

Суд огласил приговор в отношении учредителя и гендира ООО "Капитал" Дениса Жилкина, который находится в розыске по делу о мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, мужчина незаконно получил или пытался получить право собственности на несколько нежилых помещений в городе на Неве. Общая стоимость помещений составляет 440 миллионов рублей. При этом, Жилкин использовал поддельные договора и документы.

Суд заочно приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы. Сейчас Жилкин находится в розыске.  

В Петербурге бывшие опера получили по 3 года колонии за "крышевание" массажного салона.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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