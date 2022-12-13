В Новой Каховке Херсонской области полицейские изъяли свыше 4,6 тысячи литров нелегального алкоголя

Преступники могли продать контрафакт за 1,5 млн рублей.

В Новой Каховке, расположенной на территории Херсонской области правоохранительные органы изъяли свыше 4,6 тысячи литров нелегального алкоголя. Специалисты пояснили, что выявили около 270 канистр, в которых находился крепкие спиртосодержащие напитки, а также еще 280 пластиковых бутылей с надписью "спирт", свыше тысячи бутылок немаркированной водки различных наименований. В общей сложности бъём контрафактного горячительного составил свыше 4,6 тысячи литров. Оперативники в регионе добавили, что по предварительной информации данную продукцию злоумышленники могли реализовать более чем за полтора миллиона рублей.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

