Из дома Ярослава Гашека эвакуировали 10 человек

Хозяина квартиры на месте не было.

Вечером в четверг, 10 декабря, в Петербурге в доме на улице Ярослава Гашика заметили пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

Из окна квартиры на первом этаже валил черный дым. Квартира оказалась коммунальной, один из жильцов заявил, что горит в комнате за металлической дверью. Специалистам пришлось спиливать дверь и проверять другие комнаты на наличие людей. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Отмечается, что всего эвакуировали 10 человек. Что именно послужило причиной пожара, неизвестно. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Фото: Piter.TV