В деревне Ленобласти из отделения почты ночью вынесли килограмм перловки

Почта оборудована охранной сигнализацией. Сигнал поступил 2 августа в 01:05 ночи.

Кражу из дома культуры и отделения связи в деревне Курковицы Ленобласти расследует полиция Волосовского района. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, с 1 на 2 августа неизвестный отжал стеклопакет в учреждении культуры и забрал из библиотеки проектор. После этого была взломана переходная дверь, через которую злоумышленник попал в отделение связи. Там он забрал килограмм перловой крупы.

Почта оборудована охранной сигнализацией. Сигнал поступил 2 августа в 01:05 ночи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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