На Ланском шоссе грабители избили сумкой по голове продавца магазина

Они похитили товар из магазина.

В Петербурге разыскивают мужчину и женщину, которые совершили грабеж в "Пятерочке" на Ланском шоссе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию накануне в 16:25 обратился администратор, который сообщил, что в магазине женщина и мужчина ударили сотрудницу, брызнули ей в лицо из баллончика и убежали.

Полиция установила, что неизвестные мужчина и женщина при попытке их задержания за хищение товара оттолкнули продавца, нанесли ей пять ударов сумкой по голове, а уборщице распылили перцовый баллончик в лицо. Перечень похищенного и сумма материального ущерба устанавливаются.

Полицейскими на месте изъято: следы пальцев рук (пригодны для исследования, следы обуви, следы материи.

Приметы злоумышленников: мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 165-185 см, одет в спортивный костюм с капюшоном. Женщина славянской внешности на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, ПТС, одета в серое платье, куртку темного цвета при себе имела сумку серого цвета.

Фото и видео: Piter.TV