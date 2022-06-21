Из бюджетных средств Петербурга под проценты в банках размещены 135 млрд рублей

Так, Северная столица увеличила объем размещения бюджетных средств в банках почти в 1,5 раза.

В период с июля по начало августа Смольный направил 135 млрд рублей из бюджетных средств Петербурга в банки под ставку 8,83% годовых. Об этом пишет "Деловой Петербург" сегодня, 9 августа.

В минувший понедельник, 7 августа, 20 млрд разместили под 8,96% годовых на 70 дней. 2 августа положили столько же под 9,01% годовых на 67 дней. Так, Северная столица увеличила объем размещения бюджетных средств в банках почти в 1,5 раза.

С одной стороны, крайне позитивно, что город стремится извлекать выгоду из свободных денег, бюджетные средства не лежат мертвым грузом. С точки зрения общего объема доходов бюджета это маленькая сумма, менее 1%. Но вопрос в том, с чем сравнивать. Дмитрий Десятниченко, доцент кафедры экономики РАНХиГС в Петербурге

Отметим, что в 2022 году доход города за счет размещения свободных средств в коммерческие банки составил примерно 30 млрд рублей. Сумма стала рекордной за последние 7 лет, и, согласно данным на сегодня, ее вряд ли удастся побить в текущем году.

Ранее мы рассказывали о том, что банковские вклады петербуржцев составили более 3 трлн рублей.

Фото: Piter.TV