Банковские вклады петербуржцев составили более 3 трлн рублей

88% от общего объема всех накоплений – рублевые.

По данным на 1 июля, банковские вклады жителей Петербурга составили 3,1 трлн рублей, что на 19% больше, чем в 2022 году. Об этом рассказали в Северо-Западном ГУ Центрального банка России в пятницу, 4 августа.

88% от общего объема всех накоплений – рублевые.

Вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах составляли около 368,1 млрд рублей, увеличившись на 2% по сравнению с данными на 1 июля 2022 года. Пресс-служба Северо-Западного ГУ Центрального банка России

Начальник отдела развития финансового рынка Северо-Западного ГУ Банка России Ирина Малова отметила, что банковский вклад является наименее рискованным вариантом пассивного дохода, поскольку все деньги застрахованы. В случае, если банк лишится лицензии, можно получить свои средства в пределах 1,4 млн рублей с учетом процентов.

Ранее на Piter.TV: за месяц пять отделений банка МКБ прекратили работу в Петербурге.

Фото: Piter.TV