Большая часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя для ветеранов войн.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что из бюджета Германии выделят 12 млн евро для поддержки блокадников. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Известно, что часть средств пойдет на модернизацию Госпиталя для ветеранов войн. В этом медучреждении ежегодно проходят стационарное лечение около 35 тысяч человек. Руководство Петербургского госпиталя ни раз принимали делегацию из ФРГ.

Отмечается, что часть средств также выделят на новый Центр встреч для российской и немецкой общественности. Планируется, что в там будут проводить просветительские лекции и семинары.

Ранее мы сообщали о том, что обеспечение выплат к Юбилею Победы ветеранам ВОВ потребует 60 млрд рублей.

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