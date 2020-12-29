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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы на улице Ленсовета
Сегодня, 10:32
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nadezhda_sib

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы на улице Ленсовета

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Мужчина пробыл в стационаре 3 дня, после чего сбежал.

Из городской больницы №20 на улице Ленсовета сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о случившемся поступило в полицию утром 17-го января. Мужчину госпитализировали 14-го января с подозрением на COVID-19. У 46-летнего пациента целый ряд хронических заболеваний, среди которых ВИЧ, гепатит С и другие. 

Ранее петербуржец был судим. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржца арестовали на двое суток за отказ надеть маску и побег от полиции. Он находился в торговом комплексе без средств индивидуальной защиты.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: больница, побег, подозрение на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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