Из больницы Святого Георгия выписали пациента с COVID-19 с серьезными осложнениями

Специалисты читают выжившего Антона одной из самых ярких побед "ковидного" года.

В четверг, 11 марта, в пресс-службе комитета по здравоохранению рассказали о еще одной победе врачей больницы Святого Георгия. Сегодня из больницы выписали пациента с коронавирусом, осложненным массивной тромбоэмболией легочной артерии.

В первые 12 часов после поступления у него более 10 раз развивались эпизоды остановки кровообращения. Самый продолжительный эпизод клинической смерти составил 20 минут отметили в комздраве.

Петербуржцу Антону Димову 30 лет, мужчина предрасположен к тромбообразованию. В ночь поступления его сразу доставили в реанимацию, где дежурная бригада боролась с остановкой сердца пациента в течение 12 часов. Два дня он провел на искусственной вентиляции легких, затем его перевели на клиническое отделение и выписали спустя два месяца в удовлетворительном состоянии.

Сам Антон сообщил, что не помнит, как развилась клиническая смерть. Врачи сообщили, что столько раз подряд проводили реанимационные мероприятия впервые.

Ранее мы писали, что в 16 пунктах вакцинации в Петербурге закончился первый компонент "Спутник V".

Фото: Piter.TV