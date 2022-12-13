Из-за аварийных работ на проспекте Мечникова несколько троллейбусов свернули с привычного пути

Сегодня утром, 10 мая, три троллейбуса свернули с привычного пути из-за аварийных работ на проспекте Мечникова. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Речь идет о троллейбусах № 8, 18 и 38. Их трассы были временно изменены.
Троллейбус № 8 отправиться от Балтийского вокзала, а троллейбус № 18 следует от площади Климова по Кондратьевскому проспекту, Бестужевской улице и Пискарёвскому проспекту.
Маршрут № 38 начнет свой путь от площади Ленина, проедет по проспекту Металлистов, улице Тухачевского и Пискарёвскому проспекту.
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Фото: Piter.tv
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