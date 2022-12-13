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Из-за аварийных работ на проспекте Мечникова несколько троллейбусов свернули с привычного пути
Сегодня, 8:14
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Из-за аварийных работ на проспекте Мечникова несколько троллейбусов свернули с привычного пути

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Речь идет о троллейбусах № 8, 18 и 38.

Сегодня утром, 10 мая, три троллейбуса свернули с привычного пути из-за аварийных работ на проспекте Мечникова. Об этом сообщили в  пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идет о троллейбусах № 8, 18 и 38. Их трассы были  временно изменены.

Троллейбус № 8 отправиться от Балтийского вокзала, а троллейбус № 18 следует от площади Климова по Кондратьевскому проспекту, Бестужевской улице и Пискарёвскому проспекту.

Маршрут № 38 начнет свой путь от площади Ленина, проедет по проспекту Металлистов, улице Тухачевского и Пискарёвскому проспекту.

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Фото: Piter.tv

Теги: аварийные работы, проспект мечникова, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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