Пострадавшая в Таджикистане альпинистка вернулась в Петербург

Она госпитализирована в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Альпинистку Татьяну Горбатюк санавиация доставила в петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Об этом рассказал ТАСС ее муж Дмитрий Кумшаев.

Мы в Санкт-Петербурге, сейчас находимся в НИИ скорой помощи, Татьяну осматривают врачи. Дмитрий Кумшаев, муж пострадавший

При перелете состояние постадавшей не ухудшилось, но ее ждет продолжение лечения и реабилитация.

Напомним, что Татьяна получила тяжелую черепно-мозговую травму 12 августа, во время жесткой посадки вертолета Ми-8 при транспортировке в базовый лагерь, в низовьях ледника Фортамбек.

Ранее Татьяна с мужем никак не могли вернуться в Санкт-Петербург.

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