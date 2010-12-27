Пострадавшая в Таджикистане альпинистка вернулась в Петербург

Альпинистку Татьяну Горбатюк санавиация доставила в петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Об этом рассказал ТАСС ее муж Дмитрий Кумшаев.
Мы в Санкт-Петербурге, сейчас находимся в НИИ скорой помощи, Татьяну осматривают врачи.
Дмитрий Кумшаев, муж пострадавший
При перелете состояние постадавшей не ухудшилось, но ее ждет продолжение лечения и реабилитация.
Напомним, что Татьяна получила тяжелую черепно-мозговую травму 12 августа, во время жесткой посадки вертолета Ми-8 при транспортировке в базовый лагерь, в низовьях ледника Фортамбек.
Ранее Татьяна с мужем никак не могли вернуться в Санкт-Петербург.
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