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Пострадавшая в Таджикистане альпинистка вернулась в Петербург
Сегодня, 10:47
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nastya960
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Пострадавшая в Таджикистане альпинистка вернулась в Петербург

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Она госпитализирована в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Альпинистку Татьяну Горбатюк санавиация доставила в петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Об этом рассказал ТАСС ее муж Дмитрий Кумшаев.

Мы в Санкт-Петербурге, сейчас находимся в НИИ скорой помощи, Татьяну осматривают врачи.

Дмитрий Кумшаев, муж пострадавший 

При перелете состояние постадавшей не ухудшилось, но ее ждет продолжение лечения и реабилитация.

Напомним, что Татьяна получила тяжелую черепно-мозговую травму 12 августа, во время жесткой посадки вертолета Ми-8 при транспортировке в базовый лагерь, в низовьях ледника Фортамбек. 

Ранее Татьяна с мужем никак не могли вернуться в Санкт-Петербург.

Фото: pixabay.com

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Теги: альпинисты , гора , таджикистан
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

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