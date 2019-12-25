Из Сербии в музеи Петербурга и Ленобласти передадут семь картин Рериха

Картины разместят в Музее-институте семьи Рерихов и в Музее-усадьбе Рериха в поселке Извара в Ленобласти.

В Петербург и Ленобласть передадут картины известного художника Николая Рериха. Полотна прибудут в Россию из Сербии в обмен на древнейший кириллический памятник сербской письменности – 116-й лист Мирославова Евангелия. Об этом ТАСС сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Картины разместят в Музее-институте семьи Рерихов и в Музее-усадьбе Рериха в поселке Извара в Ленобласти. В общей сложности музее получал семь ранних работ художника, которые попали в Сербию во время Второй мировой войны.

Полотна не требуют реставрации и все договоренности по обмену могут завершиться уже до лета.

Николай Рерих создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных галереях мира.

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Фото: Википедия