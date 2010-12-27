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Из Санкт-Петербурга в Арктику запустят туристический поезд
Сегодня, 21:17
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IRINA_CHALKINA

Из Санкт-Петербурга в Арктику запустят туристический поезд

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Состав из девяти вагонов получил название Zarengold.

Во вторник, 4 июня, стало известно о том, что из Петербурга запустят туристический поезд в Арктику. Об этом сообщает "Российская газета".

Поездка будет длиться 11 дней. В необычной поездке есть путешественники из Германии, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Люксембурга, Нидерландов и США. Всего в Арктику поедут 91 человек.

Состав из девяти вагонов называется Zarengold, что в переводе обозначает "царское золото". Поезд отправится в Арктику 5 июня. За время поездки состав остановится в Петрозаводзке, на станции Кемь, Мурманск, поселок Никеля. Далее поезд минует границу с Норвегией.

Ранее мы сообщали о том, что в Польше создадут парк, посвященный Петербургу 

Фото:pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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