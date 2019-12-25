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Из Резервного фонда Петербурга выделили 600 млн рублей на выплаты медикам
Сегодня, 14:40
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nadezhda_sib

Из Резервного фонда Петербурга выделили 600 млн рублей на выплаты медикам

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На данный момент деньги получили 99 человек, еще 600 на очереди.

На единовременные выплаты медикам из Резервного фонда городского правительства выделят 600 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Речь идет о медицинских работниках государственных учреждений Петербурга, которые пострадали из-за оказания помощи пациентам с COVID-19 и членам семей медработников. 

В случае заражения коронавирусом медработнику положена выплата в 300 тыс. рублей. Если из-за заражения он получил инвалидность, то 500 тыс. рублей. В случае смерти медицинского работника семье погибшего выплатят 1 млн рублей. 

Обратиться за выплатой можно в районную администрацию по месту жительства или в комитет по социальной политике, если вы проживаете за пределами города.

На данный момент денежную сумму получили 99 человек. В общем она составила почти 30 млн рублей. 

Также выплату получат более 600 пострадавших сотрудников медицинских учреждений. 

Ранее петербургские депутаты поддержали увеличение городского резервного фонда.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению СПб 

Теги: выплата, коронавирус, медработники, резервный фонд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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