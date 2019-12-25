Из Резервного фонда Петербурга выделили 600 млн рублей на выплаты медикам

На данный момент деньги получили 99 человек, еще 600 на очереди.

На единовременные выплаты медикам из Резервного фонда городского правительства выделят 600 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Речь идет о медицинских работниках государственных учреждений Петербурга, которые пострадали из-за оказания помощи пациентам с COVID-19 и членам семей медработников.

В случае заражения коронавирусом медработнику положена выплата в 300 тыс. рублей. Если из-за заражения он получил инвалидность, то 500 тыс. рублей. В случае смерти медицинского работника семье погибшего выплатят 1 млн рублей.

Обратиться за выплатой можно в районную администрацию по месту жительства или в комитет по социальной политике, если вы проживаете за пределами города.

На данный момент денежную сумму получили 99 человек. В общем она составила почти 30 млн рублей.

Также выплату получат более 600 пострадавших сотрудников медицинских учреждений.

Ранее петербургские депутаты поддержали увеличение городского резервного фонда.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению СПб