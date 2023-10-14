Из Республики Корея депортирована россиянка, которая находилась в международном розыске

Ирина Волк рассказала о задержании подозреваемой в Красноярске.

На территории международного аэропорта города Красноярска имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции при российских правоохранительных органах задержали прибывшую из Республики Корея гражданку России Орлану Тувет. Женщина находилась в международном розыске по каналам Интерпола. Она подозревается по статье за мошенничество, совершенное в крупном размере. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Разыскиваемая задержана на территории Республики Корея. Компетентными органами страны принято решение о ее депортации в Российскую Федерацию. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Известно, что в 2017 году фигурантка расследования исполняла обязанности бухгалтера-кассира бюджетной организации. Далее путем обмана злоумышленница похитила полмиллиона рублей. Получив уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела, Тувет скрылась от правосудия за пределами страны.

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Фото и видео: МВД Медиа