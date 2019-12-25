В Пулково 7 сентября задержали три рейса

С запозданием люди улетели из Петербурга в Пермь. Также позже положенного времени вылетят самолеты в Сочи и Анталью.

В понедельник, 7 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали три рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

С запозданием вылетел самолет из Петербурга в Пермь. Также задержали рейс "Уральских авиалиний" в Сочи, который должен был улететь из Пулково в 06:00. Позже положенного времени улетит самолет в Анталью (должен был в 07:15). Остальные самолеты улетят из Петербурга по расписанию.

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Фото: pixabay.com