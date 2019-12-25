Капремонт эскалатора на станции метро "Гостиный двор" начнется в октябре

В середине октября на станции петербургского метрополитена "Гостиный двор" стартует ремонт одного их эскалаторов. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.
ГАТИ уже выдала ордер на складирование материалов и оборудования для капитального ремонта эскалатора. Материалы будут находиться во внутреннем дворе Гостиного двора.
Ремонт начнется 14 октября и завершится 16 апреля 2021 года.
В Северной столице подготовят документацию для размещения станции метро "Пулково".
Фото: Piter.tv
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