Капремонт эскалатора на станции метро "Гостиный двор" начнется в октябре

Завершится он в середине апреля 2021 года.

В середине октября на станции петербургского метрополитена "Гостиный двор" стартует ремонт одного их эскалаторов. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

ГАТИ уже выдала ордер на складирование материалов и оборудования для капитального ремонта эскалатора. Материалы будут находиться во внутреннем дворе Гостиного двора.

Ремонт начнется 14 октября и завершится 16 апреля 2021 года.

В Северной столице подготовят документацию для размещения станции метро "Пулково".

Фото: Piter.tv