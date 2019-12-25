В Северной столице подготовят документацию для размещения станции метро "Пулково"

Но это произойдет нескоро, только к середине 2022 года.

В Северной столице подготовят документацию для размещения новой станции метрополитена – "Пулково".

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга разместил закупку. Ее цель – найти компанию, которая выполнит работы по планировке территории. Речь идет о предстоящем в перспективе строительстве Кировско-Выборгской линии от "Проспекта Ветеранов" до новой станции "Пулково".

Профинансирует предстоящие работы городской бюджет. Максимальная сумма контракта составляет 37,36 миллионов рублей.

Как следует из материалов закупки, документация будет представлена нескоро. Срок завершения работ – 1 июня 2022 года.

Заявки от компаний, которые захотят взяться за эту работу, принимают до 30 сентября.

Перспективное строительство новой станции метро должно улучшить транспортную доступность петербургского аэропорта.

Как сообщало ранее Piter.tv, горожане были возмущены очередями в Пулково из-за тестов на COVID-19.

Фото: pulkovoairport.ru