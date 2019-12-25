В Пулково 30 июля отменили три рейса

Из Петербурга не вылетят самолеты в Махачкалу, Грозный и Томск.

В четверг, 30 июля, в петербургском аэропорту Пулково отменили три рейса внутреннего сообщения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Из Петербурга не смогут улететь люди в три российских города: Махачкалу, Грозный и Томск. Самолет в Махачкалу должен был отправиться из Северной столицы в ночь на 30 июля. Вылет в Грозный был запланирован на дневное время, в Томск – в вечернее.

Об отмененных зарубежных рейсах информации нет. Все другие запланированные полеты состоятся в назначенное время.

Ранее мы писали, что аэропорт Петербурга представил бухгалтерскую отчетность.

Фото: Piter.TV