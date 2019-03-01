Компания "Воздушные ворота Северной столицы" в 2019 году отправила на Кипр 10,25 миллиарда рублей дивидендов.

Во вторник, 28 июля, стало известно о том, что аэропорт Петербурга представил бухгалтерскую отчётность. Об этом сообщает "Фонтанка".

Согласно документам, "Воздушные ворота Северной столицы" в 2019 году отправила на Кипр 10,25 миллиарда рублей дивидендов. Соответствующая сумма ушла компании Thalita Trading Limited, которая владеет 100% акций "ВВСС".

Отмечается, что выручка "Воздушных ворот" в минувшем году составила 20,97 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 6,19 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Пулково отменили пять рейсов.

Фото:Piter.TV