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В Пулково в субботу приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая
Сегодня, 15:30
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В Пулково в субботу приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая

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Полеты в Петербург будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines.

В Пулково приземлился  первый с 2019 года рейс из Шанхая. Он прибыл в Петербург накануне, 10 июня, в 21:05. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Воздушные ворота Северной столицы". 

Полеты в Петербург будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines. Обратно самолет будет улетать в 23:05. 

Добавим, что пассажиров будут перевозить на  воздушных судах Airbus A330-300. 

Ранее на Piter.tv: авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, воздушные ворота северной столицы, пулково, шанхай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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