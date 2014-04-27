В Пулково в субботу приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая

Полеты в Петербург будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines.

В Пулково приземлился первый с 2019 года рейс из Шанхая. Он прибыл в Петербург накануне, 10 июня, в 21:05. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Воздушные ворота Северной столицы".

Полеты в Петербург будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines. Обратно самолет будет улетать в 23:05.

Добавим, что пассажиров будут перевозить на воздушных судах Airbus A330-300.

Ранее на Piter.tv: авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск.

Фото: Piter.tv