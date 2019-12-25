Во вторник в Пулково отменили пять рейсов

Во вторник, 28 июля, в петербургском аэропорту Пулково отменили пять рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
В этот день из Петербурга не вылетят рейсы U6 067, U6 8509 и U6 8733 "Уральских авиалиний", которые должны были отправиться в Омск, Ташкент и Ош. Кроме того, отменили рейс WZ 233 авиакомпании Red Wings в Махачкалу и рейс FV 5919A "России" в Анапу.
В свою очередь в Пулково не смогут прилететь самолеты из Москвы и Омска, Симферополя и Махачкалы.
Напомним, 27 марта Россия полностью приостановила международное авиасообщение. Исключение составляют вывозные рейсы и полеты по поручению правительства. Запрет на международные перелеты продлен до 1 августа.
Ранее мы писали, что петербургское метро признали худшим в России.
Фото: pixabay.com
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