Оператора Пулково оштрафовали на 93 тысячи рублей за сброс сточных вод

Нарушения выявили в ноябре прошлого года во время рейда .

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" заплатит 93 тысячи рублей за нарушение правил сброса сточных вод в Лиговский канал. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Нарушения выявили в ноябре прошлого года во время рейда при отборе проб на выпуске предприятия в Лиговский канал. В воде были повышены показатели по биохомическому потреблению кислорода (БКП5) в 7 раз и по химическому потреблению кислорода (ХПК) в 3,2 раза.

Нарушитель должен не только выплатить штраф, но и устранить причины, способствовавшие нарушению природоохранного законодательства.

Ранее инспекторы Росприроднадзора начали проверку после сообщения о загрязнении Невы у Литейного моста.

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования