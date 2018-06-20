Из Приморска в Петропавловск-Камчатский отправят контейнерные грузы

Планируется, что грузооборот межу двумя портами – в Приморске и Камчатке – составит до 15,0 млн TEU/год.

.Соглашение о реализации амбициозного проекта по развитию контейнерных перевозок между Ленинградской областью и Камчатским краем подписано на Международном Арктическом форуме. Проект строительства контейнерного порта-хаба в Камчатском крае объявлен АО "Корпорация развития Камчатского края" и ООО "Приморский универсально-перегрузочный комплекс".

Камчатский край и Ленинградская область не находятся в арктической зоне, но мы заинтересованы в реализации проекта Северный морской путь. С одной стороны он свяжет Камчатку с Европой, а с другой – Ленинградскую область с азиатскими странами. Это отличная коммерческая перспектива, которая позволит сократить сроки доставки грузов в наших регионы. отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Инициатором проекта выступила компания "Приморский универсально-перегрузочный комплекс", которая уже реализует крупный инвестиционный проект в Ленинградской области – строительство универсального портового комплекса в порту Приморск с грузооборотом до 70 млн. тонн, из которых до 30 млн. тонн контейнерных грузов. Проект предполагает создание особой экономической зоны на территории Ленинградской области, работа над этим уже ведется.

Новый приморский порт будет построен к 2022 году, тогда как его камчатский "партнер" появится в 2024 году. Планируется, что грузооборот межу двумя портами – в Приморске и Камчатке – составит до 15,0 млн TEU/год.

Создание порта в Камчатском крае и организация контейнерной линии – продолжение работы двух регионов в рамках соглашения о социально-экономического сотрудничестве, подписанного в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО