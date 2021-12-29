Из Петербурга запускают вакцинные туры в Турцию

Они включают прямой перелет до Стамбула, проживание в отеле и групповой трансфер на прививку.

Петербуржцы смогут отправиться в Турцию, чтобы сделать прививку. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.

Сформированные "Интуристом" вакцинные туры включают в себя прямой перелет до Стамбула, проживание в отеле, групповой трансфер на прививку препаратом Pfizer. В клинику для вакцинации путешественников будет сопровождать русскоговорящий гид.

Отмечается, что услуга вакцинации добавляется в корзину при бронировании тура, как любая экскурсия. Сделать прививку отдельно, без оплаты наземного обслуживания в Стамбуле (отеля, трансфера) нельзя.

За трансфер до частной клиники, заполнение документов и сопровождение туристам придется заплатить 115 евро. Сейчас самая низкая цена вакцинного тура начинается от 44 тысяч за двоих.

Ранее мы писали, что Wizz Air планирует запустить рейсы из Петербурга в 10 итальянских городов.

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