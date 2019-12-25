Из Петербурга запустят поезда на курорты Черного и Азовского моря

Речь идет о прямых рейсах. В поезде до Сухума придется провести больше двух суток.

В летний период из Петербурга запустят поезда на курорты азовского и черноморского побережий. Об этом сообщила пресс-служба АО "РЖД".

С 29 по 27 августа из Северной столицы будет ежедневно отправляться поезд в Новороссийск. В обратном направлении их запустят с 31 мая по 29 августа.

Кроме того, с 29 мая по 29 августа будет сообщение с Ейском. В обратную сторону — с 1 июня по 31 августа. В Анапу будет ходить несколько поездов — №247/248 и №259/260. Они также будут курсировать с конца мая по 1 сентября.

В Сухум в Абхазии можно будет уехать с 29 мая по 2 сентября, а вернуться — с 31 мая по 4 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что поезд Калининград – Санкт-Петербург начинает курсировать в два раза чаще.

Фото: Piter.TV