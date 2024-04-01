  1. Главная
Из Петербурга запущены прямые авиарейсы в Андижан с 27 октября
Сегодня, 19:37
Самолеты между Петербургом и Андижаном начали летать дважды в неделю.

В аэропорту "Пулково" открыто новое международное направление — из Санкт-Петербурга в Андижан. Первый рейс состоялся 27 октября. По данным пресс-службы воздушной гавани, регулярные полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и средам.

Вылет из Петербурга запланирован на 15:05, прибытие в Андижан — в 22:00 по местному времени. В честь запуска маршрута девятый пассажир, прошедший регистрацию на первый рейс, получил специальный подарок от авиакомпании и администрации аэропорта.

Андижан — один из старейших городов Узбекистана, расположенный на Великом шелковом пути. Сегодня это крупный промышленный и культурный центр региона. На данный момент из Петербурга можно улететь прямыми рейсами в несколько городов Узбекистана, среди которых Ташкент, Самарканд и Фергана.  

Фото: Piter.TV 

