Ее отвезут на предприятие владельца в Усть-Лугу.

В понедельник, 18 февраля, стало известно о том, что из Петербурга вывезли "зловонную" цистерну с веществами группы меркаптанов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В ведомстве отметили, что место аварии уже обработали, а саму емкость отправили на предприятие владельца в Усть-Лугу. Груз будут сопровождать автомобили аварийной службы.

Напомним, что из цистерны "разлился" одорант - вещество, которое используют, чтобы газ имел запах.

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