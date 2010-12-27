Из Петербурга вывезли более 100 кг химических отходов

За неделю специалисты получили 204 обращения граждан по вопросам экологической безопасности.

Во вторник, 5 ноября, стало известно, что экологи вывезли из Петербурга около 100 кг химических отходов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

За неделю специалисты получили 204 обращения граждан по вопросам экологической безопасности. экологи посетили 13 адресов, где горожане разбили термометры. Отмечается, что самая крупная авария была в Невском районе. Специалисты вывезли из квартиры 100 кг ртутьсодержащих отходов.

Также эксперты вывезли из Красногвардейского района 14 целых люминесцентных ламп.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские врачи спасли женщину с редким заболеванием сердца.

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