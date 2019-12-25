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Из Петербурга вылетел первый самолет в Актау
Сегодня, 10:16
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Из Петербурга вылетел первый самолет в Актау

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Время в пути составит 3,5 часа.

Из Пулково вылетел первый рейс в Актау. Об этом сообщили в группе аэропорта в соцсети "ВКонтакте" сегодня, 26 июня. 

Самолеты будут отправляться в "морские ворота" Казахстана всего один раз в неделю - по субботам. Вылет запланирован на 23:00. Приземлиться воздушное судно в 04:30 следующего дня. 

В обратный путь рейс отправится в 20:30. В Петербурге пассажиры будут уже в 22:00.

Осуществлять перелеты будет авиакомпания SCAT Airlines. Отметим, что  указано для каждого аэропорта местное. Полет будет длиться 3,5 часа.

Ранее на Piter.tv: в Пулково через таможню не пропустили украшение стоимостью более четырех миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: актау, пулково, рейсы, самолеты, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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